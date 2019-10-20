Son Dakika Haberleri: Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!
Son Dakika Magazin Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!

Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!

34 dakika önce

Kanal D'nin sevilen programı "Hayat Sağlıklı Güzel", yenilenen yüzleriyle evinize sağlık getirmeye devam ediyor.

Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!, System.String[]

Kanal D'nin sevilen programı "Hayat Sağlıklı Güzel", yenilenen yüzleriyle evinize sağlık getirmeye devam ediyor.


"Hayat Sağlıklı Güzel" 21 Ekim Pazartesi'den itibaren, başarılı sunucu Nefise Karatay ve medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ'ın sunumuyla ekranda olacak.


Her gün konusunda uzman doktorları konuk eden ve birçok sağlık problemine ışık tutan "Hayat Sağlıklı Güzel", hafta içi her gün saat 06.15'de Kanal D'de…

Nefise Karatay, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası!
Tarkan'ın kızı Liya ile olan fotoğrafı beğeni rekoru kırdı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti Amerikalı oyuncu Felicity Huffman'ın cezaevinde mahkum elbisesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 19:05:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]