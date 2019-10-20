Hayat Sağlıklı Güzel, yeni sezona yeni sunucularıyla başlıyor!

Kanal D'nin sevilen programı "Hayat Sağlıklı Güzel", yenilenen yüzleriyle evinize sağlık getirmeye devam ediyor.



"Hayat Sağlıklı Güzel" 21 Ekim Pazartesi'den itibaren, başarılı sunucu Nefise Karatay ve medikal estetik hekimi Dr. Mevlüt Dağ'ın sunumuyla ekranda olacak.



Her gün konusunda uzman doktorları konuk eden ve birçok sağlık problemine ışık tutan "Hayat Sağlıklı Güzel", hafta içi her gün saat 06.15'de Kanal D'de…