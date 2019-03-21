Son Dakika Haberleri: Hayırsever İş Adamı Sürmene'ye Okul Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı Sürmene'ye Okul Yaptıracak

45 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, hayırsever iş adamı Can Çobanoğlu'nun Sürmene'de özel gereksinimli öğrenciler için okul yaptıracağını belirtti.

Hayırsever İş Adamı Sürmene'ye Okul Yaptıracak, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, hayırsever iş adamı Can Çobanoğlu'nun Sürmene'de özel gereksinimli öğrenciler için okul yaptıracağını belirtti.

Sürmene ilçesi Muratlı Mahallesi'ndeki Özel Eğitim Anaokulu bünyesinde yaptırılacak 8 derslikli ek binanın yapım protokolü, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile hayırsever iş adamı Can Çobanoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş arasında imzalandı.

Vali Ustaoğlu, hayırsever iş adamlarının hayır işlerinde yarıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yatırım özel gereksinimli çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, eğitilmesi, istihdama hazır olması ve ailelerimizin üzerindeki yükün devlet ve toplum tarafından paylaşılması açısından önemlidir. Özel gereksinimli çocuklarımızın hayata tutunmaları, gözlerinin parlaması, aileleriyle birlikte yüzlerinin gülmesi çok önemli bir olaydır. Devletimiz özellikle son yıllarda gerek engelli kardeşlerimize ve gerekse yaşlılarımıza karşı tarihin en büyük reformunu yaptı."

Okulun yapımına en kısa sürede başlanacağına işaret eden Çobanoğlu, bütün bu hizmetleri devlet desteği ve katkısıyla yaptıklarını, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara hizmet olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Sürmene, Güncel
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