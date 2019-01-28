Hayvanlar Aç Kalmasın Diye Yem Torbalarını 10 Kilometre Sırtında Taşıdı
1 saat önce
Adıyaman'da bir vatandaş, yüksek kesimlerde kardan dolayı yiyecek sıkıntısı yaşayan ve doğaya bırakılan atları elleri ile besledi.
Adıyaman
'da bir vatandaş, yüksek kesimlerde kardan dolayı yiyecek sıkıntısı yaşayan ve doğaya bırakılan atları elleri ile besledi. Hayvansever vatandaş yem torbalarını 10 kilometre boyunca sırtında taşıdı.
Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı
(Azikan) köyünde yaşayan Erdal Değirmenci, kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan doğaya bırakılan atlar için bir torba içerisine koyduğu yemleri yaklaşık 10 kilometre sırtında taşıdı. Karlı tepelerde uzun yol kateden Değirmenci, atların bulunduğu bölgeye gelerek yemleri buraya bıraktı. İki atı da kendi elleri ile besleyen Erdal Değirmenci, daha sonra bölgeden ayrılarak evinin yolunu tuttu. Değirmenci'nin hayvanların aç kalmaması için zaman zaman doğaya yem bıraktığı öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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