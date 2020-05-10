Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Anneler Günü'nde ünlü anneler de çocuklarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. O isimlerden biri de Hazal Kaya oldu.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bugüne kadar oğlu Fikret Ali'nin yüzünün görüldüğü fotoğrafları paylaşmayan Kaya, Anneler Günü'ne özel ilk kez bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu paylaşımına "Anca yetiştik anneler gününe,malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." notunu düştü.

Hazal Kaya, aynı paylaşımda bebekken annesiyle çekildiği bir fotoğrafa da yer verdi.