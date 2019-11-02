Son Dakika Haberleri: - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okudu
Son Dakika Genel - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okudu

- Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okudu

7 saat önce

- Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okuduSAKARYA - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hazırlanan kısa film eşliğinde "Bayrak" şiirini okudu.

- Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okudu

SAKARYA - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hazırlanan kısa film eşliğinde "Bayrak" şiirini okudu.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde okuduğu Hendek şiiri ile dikkat çeken Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, bu kez de 'Bayrak' şiirini okudu. Turgut Babaoğlu, milli ve manevi değerleri kaleme alan Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Arif Nihat Asya'nın, 'Bayrak' şiirini okudu. Şair Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini seslendiren Başkan Babaoğlu'nun bu şiiri için bir de kısa film hazırlandı. Bayrak temasının konu edindiği görüntülerde öğretmeninin verdiği ödevi hazırlayan bir öğrencinin, Bayrak resmi çizerken kırmızı pastel boyasının bitmesi sonrasında eksik kalan yeri kendi kanıyla boyadığı görülüyor. Daha sonraki görüntüler ise Başkan Babaoğlu Hendek ilçesinde bulunan Bayraktepe'deki şehitlik'te dua etmesi yer alıyor.

Babaoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına denk gelen bu şiire büyük ilgi topladı.

- Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 'Bayrak' şiirini okudu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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