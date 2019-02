Her Türlü Çabayı ve Gayreti Ortaya Koyacağız"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Artık üniversitelerin görevi bilgi üretmek değil, bilgiyi ürüne çevirmektir. Biz de üniversite olarak özel sektörle bilgiyi üretime dönüştürmek için gereken her türlü çabayı ve gayreti ortaya koyacağız." dedi.



Zorlu, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, üniversite olarak yönetim anlayışlarının adalet, ehliyet ve meşveret olduğunu söyledi.



NEÜ'yü Necmettin Erbakan'ın adına yakışır bir yere taşıyacaklarını dile getiren Zorlu, şöyle konuştu:



"Gerçekten sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan, siyasi kimliği ile tanınan, bilinen bir şahsiyettir. Bunun yanında kendisi, aslında pek dikkate alınmayan belki de ikinci planda kalan müthiş ve donanımlı, dünya çapında bir bilim adamıdır. Hocamızın bu özelliğini ön plana çıkarmaya çalışacağız. Kendisiyle ilgili bir müze kurma çalışmamız var. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz."



Zorlu, üniversitelerinde bin 291 yabancı öğrencinin olduğunu aktararak, bu sayıyı kısa vadede 5 bin orta vadede ise 10 bine çıkaracaklarını vurguladı.



Bilgiyi üretime dönüştüren bir üniversite olacaklarını kaydeden Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Malumunuz üniversitelerin eski fonksiyonu eğitim öğretimdi. Bir sonraki hali Ar-Ge yapan üniversitelerdi. Ancak şu an üretim yapan üniversiteler haline geldi. Biz bunda geç kalırsak ciddi kayıplara uğrarız. Artık üniversitelerin görevi bilgi üretmek değil, bilgiyi ürüne çevirmektir. Biz de üniversite olarak özel sektörle bilgiyi üretime dönüştürmek için gereken her türlü çabayı ve gayreti ortaya koyacağız."



"Gereken imkanları sağlamayı düşünüyoruz"



Zorlu, üniversite yönetimi olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Akademik personelimizi en az bir yabancı dili konuşabilir, yazabilir, okuyabilir ve anlayabilir hale getireceğiz. Temel hedeflerimizden birisi de bu. Aynı şekilde bu noktada öğrencilerimize de gereken imkanları sağlamayı düşünüyoruz. Üniversitemizden mezun olan öğrencinin bir dili belli bir seviyede konuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

