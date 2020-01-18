Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Uğur Özen, Murat Çiner, Çisil GüngörSamsun Canik Belediyespor: Nikolic 2, Dilan Çelik 3, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Saadet Aysu Keskin 8, Harris 22, Neslihan Demir 2, Trajchevska 5, Kayra Güler SağlamHatay Büyükşehir Belediyespor:...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Uğur Özen, Murat Çiner, Çisil Güngör

Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 2, Dilan Çelik 3, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Saadet Aysu Keskin 8, Harris 22, Neslihan Demir 2, Trajchevska 5, Kayra Güler Sağlam

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 11, İdil Türk 15, Kardelen Gezgin, Peters 21, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 15, Ben Abdelkader 18, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 19-32

Devre: 34-54

3. Periyot: 54-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 97-69 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Canik Belediyespor, Neslihan Demir, Aysu Keskin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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