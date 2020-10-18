Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Cemil Uygül
İzmit Belediyespor: Kübra Erat, Elif Demirkan 14, Siksniute 6, Wheeler 9, Dos Santos 4, Saadet Aysu Keskin, Jovanovic 14, Miray Şahin 6, Gülşah Duman 4
BOTAŞ: Işıl Alben 11, Williams 17, Ayşe Cora 15, Bahar Çağlar 8, Tilbe Şenyürek 8, Sehernaz Çidal, Marina Bas 7, Buket Ünal, Büşra Akbaş 6
1. Periyot: 14-19
Devre: 25-39
3. Periyot: 39-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 72-57 yendi.
- Kaynak: AA
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