Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.01.2021 18:43
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande ÖztürkBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic...

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Çağrı Hekimoğlu, Erhan Yüksel, Hande Öztürk

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 12, Nuran Tutsak 6, Cannon 21, Dubljevic 23, Baric 3, Michelle 23, Sera Özelçi 3

İzmit Belediyespor: Kebra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 14, Wheeler 32, Jovanovic 10, Miray Şahin 1, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü, Dos Santos 13

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-37

3. Periyot: 68-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde İzmit Belediyespor'u 91-82 yendi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Milan Jovanovi , Gamze Takmaz, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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