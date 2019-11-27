Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu'ndan kura açıklaması
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Hidayet Türkoğlu'ndan kura açıklaması

6 saat önce

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası kurasının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hidayet Türkoğlu'ndan kura açıklaması, System.String[]

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası kurasının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokyo 2020 yolunda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran'da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:13 
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