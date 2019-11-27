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Hidayet Türkoğlu'ndan kura açıklaması
6 saat önce
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası kurasının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu, "FIBA 2020 Olimpiyat Elemeleri Turnuvası kurasının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokyo 2020 yolunda antrenörümüz ve teknik kadromuz ile tüm sporcu arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Sporcularımızın, 23-28 Haziran'da Kanada'nın Victoria şehrinde milli formayı en iyi şekilde temsil ederek ülkemizi gururlandıracağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:13
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