Hindistan'da 14 yaşındaki genç, üniversiteden mezun oldu
27.11.2020 21:36
Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu.
Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu.
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu. Jaiswal'ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswal'ın Hindistan'da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.
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