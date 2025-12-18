Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil - Son Dakika
Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil

Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil
18.12.2025 15:54  Güncelleme: 16:28
Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil
Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Ramgarh bölgesinde 42 filden oluşan bir sürücü köy sakinlerine saldırdı. Saldırgan filler 4 kişiyi ezerek öldürürken çok sayıda kişiyi de yaraladı. Fil sürüsünün bölgede halen aktif olduğu ve kolluk güçlerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Ramgarh bölgesinde 42 filden oluştuğu belirtilen sürü, girdikleri köylerin sakinlerine saldırarak, saatler içinde 4 kişinin ölümüne neden oldu.

The New Indian Express gazetesine göre, Ramgarh bölgesindeki köylerde vahşi fil sürüsünün arka arkaya saldırıları paniğe yol açtı.

FİLLER 4 KİŞİYİ EZEREK ÖLDÜRDÜ

İlk saldırı, 16 Aralık'ta yerel saatle akşama doğru meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölge sakinleri, yol kenarında dinlenen fil sürüsüne yaklaşarak onlarla fotoğraf çekinmeye çalıştı. Fillerden biri, kendisine çok yaklaşan 33 yaşındaki adamı yakaladı ve ezerek öldürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı sürünün başka köye girmesinin ardından fillerin yüksek sesinden korkanlar, evlerinden kaçmaya başladı. Çıkan kargaşada 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, filler tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Fil sürüsünün sonrasında saldırdığı 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi.

SÜRÜ BÖLGEDE HALEN AKTİF

Sürünün girdiği köylerde yaralananların da olduğu ve evlerin hasar gördüğü belirtildi. Bölge yetkilileri, gruplar halinde gezinen sürünün 42 filden oluştuğunu aktardı. Sürünün bölgede halen aktif olduğu, kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Sürücü değildir o 9 1 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    filler zeki ve duygusal canlılardır.mutlaka köylülerden biri veya birkaçı bir file yada yavrusuna zarar vermiştir ve filler hem iyilikleri hemde kötülükleri asla unutmaz. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:44
SON DAKİKA: Fil sürüsü köylülere saldırdı! 4 kişi ezilerek can verdi, tehlike geçmiş değil - Son Dakika
