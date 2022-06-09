İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen göstericiler, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.
Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen protestoda, göstericiler, başkent İslamabad'ın Abpara bölgesinde toplanarak buradan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.
Büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomatik Bölge'den içeriye girmelerine izin verilmeyen protestocular, burada gösteri düzenledi.
Hindistan karşıtı slogan atan göstericiler, Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimine tepki gösterdi.
Gösteriye, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak önderlik etti.
Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.
BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.
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