İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi - Son Dakika

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