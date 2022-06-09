İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi - Son Dakika
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İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi

09.06.2022 16:35

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen göstericiler, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen göstericiler, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen protestoda, göstericiler, başkent İslamabad'ın Abpara bölgesinde toplanarak buradan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomatik Bölge'den içeriye girmelerine izin verilmeyen protestocular, burada gösteri düzenledi.

Hindistan karşıtı slogan atan göstericiler, Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimine tepki gösterdi.

Gösteriye, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak önderlik etti.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi

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Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi - Son Dakika

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