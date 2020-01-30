Hindistan'da Mahatma Gandi, ölümünün 72. yılında anılıyor - Son Dakika

ANKARA/YENİ Hindistan'da 30 Ocak 1948'de radikal Hindu milliyetçisi Nathuram Godse'nin suikastı sonucu hayatını kaybeden Mahatma Gandi'nin ölümünün 72. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başta başkent Yeni Delhi'deki Mahatma Gandi anısına inşa edilen Raj Ghat Anıtı olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Yeni Delhi'de, aralarında Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'nin de bulunduğu binlerce kişi Raj Ghat Anıtı'nı ziyaret etti.

Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Mahatma Gandi) Bapu'nun idealleri bize güçlü, yetenekli ve müreffeh bir yeni Hindistan inşa etmek için ilham vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, sanatçı ve aktörlerin bulunduğu on binlerce kişi Gandi ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Hindistan'da "Ulusun babası" olarak nitelendirilen Gandi'nin, devlet dairelerinde, sokaklarda, evlerde resimleri bulunuyor ve halk içinde "Bapu (Baba)" olarak anılıyor.

"İnsanların mücadelesi bana Mahatma Gandi'yi hatırlatıyor"

Gandi'nin torunu Prof. Dr. Rajmohan Gandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdiki zamanın sorunları ve problemleri bana Gandi'nin onun için önemli olan mücadelesini hatırlatıyor. İnsanlar ondan ilham alıyor." diye konuştu.

Birçok yere seyahat ettiğini ve insanların dedesinin mücadelesi hakkında konuştuklarını ifade eden Gandi, "Görünüşe göre Gandi'nin fikirleri bugünle çok ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Gandi, ülkedeki son gelişmelere ilişkin olarak, "Bugünkü durum Mahatma Gandi'nin zamanındaki durumundan çok farklı fakat bugün Mahatma döneminde olduğu gibi haklı bir sebep için mücadele var. Sorunlar farklı olabilir fakat insanların mücadelesi bana Mahatma Gandi'yi hatırlatıyor." dedi.