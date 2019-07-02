Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yağışlarda ölenlerin sayısı 30'ü yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hindistan'da yağışlarda ölenlerin sayısı 30'ü yükseldi

37 dakika önce

Hindistan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvarın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Hindistan'da yağışlarda ölenlerin sayısı 30'ü yükseldi, System.String[]
Hindistan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvarın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Finans pazarlarının açıldığı ve 18 milyon nüfusuyla Çin'in Şangay şehrine rakip gösterilen Bombay'da zayıf alt yapı ve derme çatma binalar yoğun yağış sebebiyle büyük hasar gördü. Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina ve duvar yıkıldı.

Sivil savunma görevlileri Bombay'ın batısında bulunan Malad'da bir tepenin yamacına yapılan gecekondular ve duvarların yoğun yağış nedeniyle yıkıldığını, 21 kişinin öldüğünü bildirdi. Bombay'ın 42 kilometre kuzeyinde bulunan Kalyan kasabasında ise bir okul duvarının çökmesi sebebiyle 3 öğrenci hayatını kaybetti. Yine ülkenin batısında bulunan Pune şehrinde duvar çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Yükselen sel suları sebebiyle zor durumda kalan bin kişi lastik botlarla kurtarıldı. Yoğun yağışlar nedeniyle hava trafiği durdu, okullar ve devlet daireleri kapatıldı. - MUMBAİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Hindistan, Bombay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazine'den 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da yağışlarda ölenlerin sayısı 30'ü yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]