Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti

YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti.
Assam eyaletinde seller nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet yetkilileri son ölümlerle eyalette seller nedeniyle 6 Nisan'dan beri yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk bulunduğunu söyledi.
Eyaletin afet yönetimi otoritesi, 32 ilçede 5 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini bildirdi.
Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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