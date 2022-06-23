Güney Asya 'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

India, Assam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti - Son Dakika

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