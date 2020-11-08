Hindistan ve Çin, sınırda yanlış anlaşılmalardan kaçınma konusunda anlaştı - Son Dakika

Hindistan ve Çin, sınırda yanlış anlaşılmalardan kaçınma konusunda anlaştı

08.11.2020 12:01
Hindistan ve Çin, sınırda yanlış anlaşılmalardan kaçınma konusunda anlaştı, System.String[]

Hindistan ve Çin, "Fiili Kontrol Hattı" olarak adlandırılan sınır bölgesinde yanlış anlaşılmalara fırsat verilmesinden kaçınılması konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan ve Çin, "Fiili Kontrol Hattı" olarak adlandırılan sınır bölgesinde yanlış anlaşılmalara fırsat verilmesinden kaçınılması konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların, Hindistan-Çin Kolordu Komutanı Düzey Toplantısı'nın 8. turunda bölgeye ilişkin şartları belirlediği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke liderlerinin uzlaştığı konuların ciddiyetle uygulanacağı, toplantıda, sınırda ön cephedeki birliklerin itidalli olmaları ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmaları konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Hindistan, tarafların "askeri ve diplomatik kanallar aracılığıyla iletişimi sürdüreceğini", "sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa devam ettirmek için askıdaki diğer meselelerin çözüme kavuşturulmasını arzu ettiğini" kaydetti.

Hindistan-Çin gerilimi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017 yılında da Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Haziran, Düzey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan ve Çin, sınırda yanlış anlaşılmalardan kaçınma konusunda anlaştı - Son Dakika


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