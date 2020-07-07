Hırsızın arsızına denk geldi: Haftada 2 gün gelip tesisat malzemesi çalıyor - Son Dakika

Hırsızın arsızına denk geldi: Haftada 2 gün gelip tesisat malzemesi çalıyor

Hırsızın arsızına denk geldi: Haftada 2 gün gelip tesisat malzemesi çalıyor Bodrum'da bir eve giren hırsızın tesisat malzemeleri çalma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın arsızına denk geldi: Haftada 2 gün gelip tesisat malzemesi çalıyor

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MUĞLA - Bodrum'da bir eve giren hırsızın tesisat malzemeleri çalma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçede bir şey bulamayan hırsız 2 vana bir tesisat borusu çalarak kaçtı. 2 gün ara ile tekrar gelen tesisat hırsızı bu seferde bahçe lavabosunun üzerinde bulunan musluğu çaldı.

Olay, Akçaalan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve su tesisatı işi ile uğraşan İlyas Uyanık adlı vatandaşın evinde yaşandı. Sabaha karşı 04.30 sularında Uyanık'ın bahçesine giren kimliği belirsiz bir şahıs, Uyanık'ın bahçesindeki tesisat malzemelerinin bir kısmını çaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. 2 vana, 1 musluk çalan hırsız 2 gün aradan sonra tekrar gelerek bu sefer bahçe lavabosundaki muslukları söküp gitti.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Evinde daha önce de 4-5 kez hırsızlık vakası yaşandıktan sonra bahçeye güvenlik kamerası taktırdığını dile getiren İlyas Uyanık, yaptığı açıklamada "Ben tesisatçıyım, bahçemde çeşitli malzemeler var. Benim evimde daha önce de hırsızlık vakaları oldu. Bataryalar, ısıtıcılar, havluluklar çalındı. Ben de güvenlik kamerası taktırdım. Önceki gün sabaha karşı 04.30 sularında hırsız bir kez daha gelmiş, yine çeşitli malzemeleri çalıp gitmiş. Evim bahçesi tel örgü ile çevrili, üzerinden atlayıp girmiş" ifadelerini kullandı.

Haftada 2 kez geliyor

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kimliği tespit edilebilecek kadar açık görünen hırsız, bugün sabaha karşı saatlerinde yine aynı yere gelerek bahçedeki tesisat hurdalarını çalıp gitti. Hırsızlık anları bir kez daha güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarmaya başvuran ev sahibi İlyas Uyanık, "Ben hırsız gelir diye 03.30'a kadar uyumadım bekledim. Ben uyuduktan sonra 04.00 sularında gelmiş, hurda tesisat malzemelerini alıp götürmüş. Bahçe etrafındaki duvar ve onun üzerindeki tel örgüyü atlayıp istediğini alıp götürüyor. Haftada 2 kez geliyor" dedi.

Akçaalan, Bodrum, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın arsızına denk geldi: Haftada 2 gün gelip tesisat malzemesi çalıyor - Son Dakika
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