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HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ - Son Dakika

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

27.01.2022 14:36

ÜMRANİYE'de market ve depolardan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de market ve depolardan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adeta yağma yapar gibi marketlerden yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların bir çok olayda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde 5-6 kişilik ekipler halinde markete giren hırsızların adeta yağma yapar gibi hızla malları çaldıkları ve olay yerinden plakası sahte bir araçla kaçtıkları belirlendi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon liralık market ürünü, elektronik eşya çaldıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ - Son Dakika
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