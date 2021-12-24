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Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti - Son Dakika

Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti

24.12.2021 11:42
Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti

Hisarcık ilçesinde evinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen 74 yaşındaki gurbetçi Süleyman Çetin hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesinde evinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen 74 yaşındaki gurbetçi Süleyman Çetin hayatını kaybetti.

Bir süreden beri böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören yurtdışından emekli Süleyman Çetin, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Süleyman Çetin, uzun süredir Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesinde bulunan evinin önüne gelen kedi ve köpekleri süt ve yiyecek vererek besliyordu.

Babalarının ölümüne çok üzülen gurbetçi Çetin'in çocukları, babalarının sokak hayvanlarını besleme işini kendilerinin sürdüreceğini söylediler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti

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Süleyman Çetin, Hisarcık, Gurbetçi, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti - Son Dakika
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