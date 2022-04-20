Hollanda'da 5 genç kadından 1'i iş yerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a uğruyor - Son Dakika
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Hollanda'da 5 genç kadından 1'i iş yerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a uğruyor

20.04.2022 13:18
Hollanda'da 5 genç kadından 1'i iş yerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a uğruyor

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, 2021'de ülkedeki her 5 genç kadından 1'i, iş yerlerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a maruz kaldı.

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, 2021'de ülkedeki her 5 genç kadından 1'i, iş yerlerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a maruz kaldı.

CBS, 15-25 yaş çalışan 50 bin genç kadın ve erkeğe yapılan, "ulusal çalışma şartları araştırması"nın sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2021 yılına ait verilere göre, genç kadınların yüzde 21'inin çalıştıkları yerlerde iş arkadaşları, yöneticileri, hastaları ve müşterilerinin rahatsız edici cinsel davranışına maruz kaldığı bildirildi.

Bu davranışların en sık görüldüğü meslek grubunun yüzde 40 ile hemşirelik olduğu vurgulanan açıklamada, araştırmaya katılan genç kadınların yüzde 18'inin müşterilerinin, yüzde 9'unun ise iş arkadaşları ve yöneticilerinin sarkıntılığına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılındaki "rahatsız edici cinsel davranış" oranlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelere ulaştığı kaydedildi.

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Hollanda, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da 5 genç kadından 1'i iş yerinde 'rahatsız edici cinsel davranış'a uğruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da 5 genç kadından 1'i iş yerinde "rahatsız edici cinsel davranış"a uğruyor - Son Dakika
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