Hollanda'da Camiler Hakkında Gizli Veri Toplama Cezası

05.02.2026 15:23
Hollanda, camiler ve Müslümanlar hakkında gizlice veri toplayan 10 belediyeye 250 bin avro ceza verdi.

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (AP), ülkedeki camiler ve Müslümanlar hakkındaki verileri gizlice ve yasa dışı yollarla toplayan 10 belediyeye toplam 250 bin avro para cezası kesildiğini bildirdi.

AP'den yapılan açıklamada Delft, Ede, Eindhoven, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Hilversum, Huizen, Tilburg, Veenendaal ve Zoetermeer belediyelerine, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ne (GDPR) aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 250 bin avro para cezası kesildiği kaydedildi.

Söz konusu belediyelerin, ülkedeki Müslüman kurumlar ve kişilerin bilgilerini içeren raporlar hazırlattığı, bu raporlarda dini inanç, mezhep eğilimi ve kişisel ilişkilere dair hassas bilgileri içeren verilerin, bu kişilerin bilgisi olmadan işlendiği belirtildi.

Açıklamada, bazı belediyelerin elde edilen bilgileri polis, Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV) ile Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı (SZW) başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarıyla paylaştığı aktarılırken, uygulamaların ağırlıklı olarak Müslüman kökenli kişileri hedef alması nedeniyle ayrımcı bir boyut taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AP Başkanı Aleid Wolfsen, Müslümanlara yönelik yürütülen gizli araştırmaların hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayarak "Bu raporlarda kişilerin dini inançları ve ailelerine ilişkin hassas bilgiler yer aldı. Belediyelerin bu verileri toplamak ve işlemek için hiçbir yasal gerekçesi yoktu. İlgili kişilerin mahremiyeti ciddi şekilde ihlal edildi." ifadelerini kullandı.

Wolfsen, hassas nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin ağır bir ihlal olduğunu kaydetti.

Radikalleşme gerekçesiyle gizli araştırmalar yapıldı

AP'nin tespitlerine göre, 2010'lu yıllarda radikalleşme ve terörle mücadele gerekçesiyle bazı belediyeler, NCTV'nin tavsiyeleri doğrultusunda özel araştırma şirketleriyle çalışarak ülkedeki Müslümanlar hakkında "etki alanı analizleri" ve "hızlı taramalar" yaptırdı.

Bu kapsamda hazırlanan raporlarda, camilere ziyaretler yapıldığı, cemaat üyeleri, cami yöneticileri ve din görevlileri hakkında detaylı fişlemeler yapıldığı, aile ilişkileri, cami içi anlaşmazlıklar ve kişisel bağlantılara dair bilgilere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili belediyelerin, yasa dışı veri işlediklerini kabul ettikleri ve verilen cezaları kabullendikleri vurgulanırken belediyelerin Müslüman topluluklarla ilişkileri onarmaya yönelik adımlar atmaya başladığı bildirildi.

AP'nin belediyelere, söz konusu kişisel verilerin başka amaçlarla işlenmesini yasaklayan bir "veri işleme yasağı" getirdiği duyuruldu.

Hollanda'da Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığının 2016-2019 yıllarında Hollanda'daki Müslüman toplulukları, kişileri ve kuruluşları gizli araştırmalar yoluyla izlediği, bu kapsamda toplanan kişisel verilerin yasa dışı olduğu ortaya çıkmıştı.

Yürütülen araştırmalarda, Bakanlığın özel bir araştırma şirketi aracılığıyla camilere ziyaretler yaptığı, kimliklerini gizleyen görevliler vasıtasıyla Müslümanlar hakkında bilgi topladığı ve bazı kişilerin Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV) tarafından özel olarak incelendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

