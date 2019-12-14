Hollanda'da Hümeyra davasının hakiminden siyasilere 'kadın cinayetleri yasası' çağrısı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'da Hümeyra davasının hakiminden siyasilere 'kadın cinayetleri yasası' çağrısı - Son Dakika Dünya

Hollanda'da Hümeyra davasının hakiminden siyasilere 'kadın cinayetleri yasası' çağrısı

6 saat önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde geçen yıl öldürülen Tasarım Koleji öğrencisi 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve 20 yıl kapalı bir klinikte zorunlu tedavi cezası tartışma yarattı.

Hollanda'da Hümeyra davasının hakiminden siyasilere 'kadın cinayetleri yasası' çağrısı, System.String[]

Hollanda'nın Rotterdam kentinde geçen yıl öldürülen Tasarım Koleji öğrencisi 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve 20 yıl kapalı bir klinikte zorunlu tedavi cezası tartışma yarattı.

Savcılık ve kurbanın ailesi cezayı az buldu. Mahkemeye ise verilebilecek en üst cezanın uygulandığını savunarak, parlamentonun bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını istedi.

Rotterdam'da 18 Aralık 2018'de işlenen cinayete ilişkin dava Cuma günü sonuçlandı.

16 yaşındaki Hümeyra'nın katili, 32 yaşındaki Bekir Eraslan, 14 yıl hapis ve 20 yıl zorunlu psikolojik tedavi cezasına çarptırıldı.

Savcının, 20 yıl hapis ve ömür boyu bir klinikte zorunlu psikolojik tedavi talebi, mahkeme tarafından fazla bulundu.

Mahkeme buna gerekçe olarak, Bekir Eraslan'ın cinayeti planlayarak işlemediğini gösterdi.

Savunmasında, olay anında kokain ve alkolün etkisinde olduğunu belirten Eraslan'ın, yapılan incelemelerde ciddi kişilik bozukluğu yaşadığını belirlendi. Mahkeme, Eraslan'ın, cinayeti, "bir anlık öfke sonucu işlendiğine" karar vererek, savcının talebine uymadı.

Karar temyiz edilecek

Hümeyra Ergincanlı'nın yakınları, karara tepki gösterdi. Ergincanlı Ailesi'nin avukatı Nelleke Stolk'a göre, daha önce sosyal medya üzerinden defalarca Hümeyra'yı ölümle tehdit eden Bekir Eraslan, cinayeti bilerek ve planlayarak gerçekleştirdi.

Hollandalı avukat, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Rotterdam Savcılığı da, Eraslan'a verilen cezayı az bularak, temyiz başvurusu yapmayı düşünüyor.

Mahkeme de, kurban yakınlarının itirazını haklı buluyor. Ancak mahkeme heyeti, bu konuda sorumluluğun, yargıda değil, yürütmede olduğunu düşünüyor.

Basın hakimi Vincent de Winkel, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamda, mahkeme heyetinin karara yönelik tepkilerle ilgili olarak "yürütmeye" işaret ettiğini belirterek, bu konudaki yasal düzenlemelere dikkati çekti.

Hollanda ceza yasalarına göre, planlayarak insan öldürmeye uygulanam azami ceza sınırı 30 yıl, normal bir cinayette ise, bu sınır 15 yıl.

Hakim de Winkel, politikacıların, ceza yasasının gerektiği şekilde düzenlenip düzenlenmediğine bakması gerektiğini vurgulayarak, "Ortada Hümeyra'nın infazı var. O zaman, yasaların öngördüğü 15 yıl hapis cezasının yeterli olup olmadığını görmek siyasetçilerin elinde" dedi.

Hollanda, Hümeyra, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:45 
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