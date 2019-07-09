Hollanda'da uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı
9 dakika önce
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:15 Kaynak: AA
'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı
'nda uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı.
Hollanda basınında çıkan haberde, havalimanında bu sabah uçuşa hazırlanan Hollanda Kraliyet Hava Yolu (KLM) ve İngiliz havacılık şirketi Easyjet uçaklarının çarpıştığı belirtildi.
Haberde, Madrid
ve Londra
seferine hazırlanan uçaklarda hasar oluştuğu, uçakta bulunan yolcuların yaralanmadığı ifade edildi.
Olayla ilgili araştırmanın başlatıldığı ifade edilen haberde, uçaktan çıkarılan yolcular için başka bir uçak ayarlanmaya çalışıldığı kaydedildi.
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