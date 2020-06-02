Hollanda'daki restoranlardan Covid-19'a karşı önlem: Açık havada kapalı mekan
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki restoran ve kafeler Covid-19 riskine karşı farklı önemler geliştirdi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki restoran ve kafeler Covid-19 riskine karşı farklı önemler geliştirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacı ile müşterilerin oturabileceği tek masalı camdan kabinler kuruldu.View on euronews
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3.06.2020 01:37:03. #1.13#
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