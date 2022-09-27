Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak - Son Dakika
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Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

27.09.2022 12:23
Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteği artıracaklarını belirtti.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteği artıracaklarını belirtti.

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz. (Ukrayna'ya) daha fazla silah, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve daha fazla izolasyon. Rusya'nın seferberliğine ve gayrimeşru referandumuna tepki olarak, Zelenskiy ile konuşurken bunu bir kez daha vurguladım. Avrupa'yı korumak, güvenliğimiz için çok önemli."

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Hollanda, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak - Son Dakika
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