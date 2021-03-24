Hollanda maçından notlar

-Kale Uğurcan'a emanet

-Stoper tandemi Premier Lig'den

-Merih Demiral, Halil Akbunar ve Gökhan Akkan kadroda yok

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlendiKALE UĞURCAN'A EMANETA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Uğurcan Çakır, eldivenleri Mert Günok'tan devraldı. MERİH DEMİRAL, HALİL AKBUNAR VE GÖKHAN AKKAN KADRODA YOKA Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Merih Demiral, Hollanda ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Juventus'un Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan genç savunmacı, Hollanda karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Merih'in yerine savunmada Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak forma giydi. Ayrıca ilk kez A Milli takıma davet edilen Halil Akbunar'ın yanı sıra kaleci Gökhan Akkan da Hollanda maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.STOPER TANDEMİ PREMIER LİG'DEN Türkiye'nin Hollanda karşısında stoper bölgesinde görev alan iki isim de Premier Lig'de forma giyiyor. Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'nün yanında devre arası transfer döneminde Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk 11'de forma giydi.UMUT MERAŞ KADROYA DÖNDÜ Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, 3 maçlık aranın ardından milli takım kadrosuna dahil edildi. Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle aday kadroya dahil edilemeyen Umut Meraş, milli takıma ilk 11'de görev alarak döndü.ŞENOL GÜNEŞ'İN KADRO TERCİHİA Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'yı konuk ettiği karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etti. Savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu'yu görevlendirdi. Hücum hattında Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı'yı sahaya süren Güneş'in ileri uçtaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.HOLLANDA'NIN 11'İHollanda Teknik Direktörü Frank de Bour ise Türkiye karşısında 4-3-3 dizilişini tercih etti. Kalede Cillessen'i görevlendiren Frank de Bour, savunma hattında Tete, de Ligt, Blind ve Wijndal'ı sahaya sürdü. Orta alanda de Roon, Wijnaldum ve de Jong 3'lüsünü tercih eden tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Malen, Berghuis ve Depay'ı görevlendirdi.BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Türkiye'nin Hollanda'yı konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Kasapoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.