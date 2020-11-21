Hollandalı gazeteci, AB bakanlarının gizli toplantısına sızdı, ortalık fena karıştı - Son Dakika

Hollandalı gazeteci, AB bakanlarının gizli toplantısına sızdı, ortalık fena karıştı

21.11.2020 18:54
Hollandalı gazeteci, AB bakanlarının gizli toplantısına sızdı, ortalık fena karıştı, System.String[]

Avrupa Birliği Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in bağlantı bilgilerini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gören Hollandalı gazeteci, giriş şifresini kullanarak toplantıya bağlandı. Bir AB yetkilisi olay üzerine toplantının sona erdiğini ve durumun yetkili makamlara bildirileceğini söyledi.

Hollanda medyasındaki haberlere göre, RTL Nieuws kanalının teknoloji muhabiri Daniel Verlaan, Hollandalı bakanın paylaştığı fotoğrafta video konferans yoluyla yapılan toplantıya giriş için gerekli adresi ve 6 haneli şifrenin 5 hanesini gördü.

Birkaç denemeden sonra doğru şifreyi girip toplantıya bağlanan Verlaan, AB savunma bakanlarına gülerek el salladı. RTL Nieuws kanalı da bu sırada ekranda olup biteni görüntüledi.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "davetsiz misafiri" görünce "Gizli bir toplantıya girdiğinizi biliyorsunuz, değil mi?" dedi.

"TOPLANTINIZI BÖLDÜĞÜM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Hollandalı gazeteci ise bunun üzerine "Evet, özür dilerim. Ben Hollandalı bir gazeteciyim. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Şimdi çıkıyorum." karşılığını verdi.

"POLİS GELMEDEN ÖNCE ÇIKSANIZ İYİ OLUR"

Gülüşmelere yol açan bu cevap üzerine Borrell, "Bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Polis gelmeden bir an önce çıksanız iyi olur." diye konuştu.

Bir AB yetkilisi olay üzerine toplantının sona erdiğini söyledi. Yetkili, toplantıya bu şeklide girmenin yasa dışı olduğunu ve ilgili makamlara bilgi verileceğini açıkladı.

Hollandalı gazeteci, AB bakanlarının gizli toplantısına sızdı, ortalık fena karıştı

Avrupa Birliği, Hollanda, Polis, Rtl, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollandalı gazeteci, AB bakanlarının gizli toplantısına sızdı, ortalık fena karıştı - Son Dakika Dünya


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