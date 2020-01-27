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Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek
6 saat önce
Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi.
Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:57
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