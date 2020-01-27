Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek - Son Dakika Dünya

Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek

6 saat önce

Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi.

Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı. View on euronews

Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:57 
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