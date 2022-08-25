Huawei Mate 50 serisi kritik virajı geçti! - Son Dakika
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Huawei Mate 50 serisi kritik virajı geçti!

25.08.2022 11:56
Huawei Mate 50 serisi kritik virajı geçti!

Huawei Mate 50 serisi kısa bir süre önce 3C veri tabanındaki yerini aldı. Peki akıllı telefonlar kullanıcılara neler sunacak?

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, kara listeye alınmadan önce tüm dünyada önemli satış rakamlarına ulaşan Mate serisini bir yılın ardından yeniden kullanıcılarla buluşturmak için geri sayıma geçti. Şirket, en son 2020'de Mate 40 serisini piyasaya sürdü. Geçen yıl ise kısıtlamalar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı Mate 50 modelleri pas geçildi.

Huawei Mate 50 serisi yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Zira geçtiğimiz günlerde telefonların tanıtım tarihi resmen duyuruldu. Ayrıca halihazırda cihazlarla ilgili bazı kritik teknik detayları da biliyoruz. Son olarak seriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Huawei Mate 50 serisi 3C sertifikası aldı

Huawei'nin Mate 50 serisini 6 Eylül'de vitrine çıkaracağını açıklamasının ardından akıllı telefonlar 3C veri tabanındaki yerini aldı. Platforma baktığımızda ise Mate 50 RS Porsche Design, Mate 50 ve 50 Pro'nun listelendiğini görüyoruz. Bu kapsamda cihazların maksimum 66W şarj hızlarını destekleyeceğini söylemek mümkün.

Huawei Mate 50 serisi kritik virajı geçti!

Bunun dışında sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre serinin uygun fiyatlı modeli Mate 50E, Snapdragon 778G işlemcisinden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Huawei duyurdu! İşte Mate 50 serisinin tanıtım tarihi

Mate 50 ve 50 Pro ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile kullanıcı karşısına çıkacak. 4 nm mimariye sahip yonga setinin bünyesinde bir 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik yongası bulunuyor. Tabii şirketin halihazırda içerisinde bulunduğu kısıtlamalar nedeni ile 5G kullanamadığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei Mate 50 serisi kritik virajı geçti! - Son Dakika

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