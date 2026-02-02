Huawei Mate X7 Türkiye'de Tanıtılıyor - Son Dakika
Huawei Mate X7 Türkiye'de Tanıtılıyor

02.02.2026 13:18
Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X7'yi 9 Şubat'ta Türkiye'de tanıtacak.

Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X7'nin Türkiye tanıtımını 9 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 25 Kasım'da Çin'de tanıtılan Mate X7, Huawei'nin katlanabilir telefon segmentindeki mühendislik birikimini yansıtan yeni amiral gemisi modeli olarak öne çıkıyor.

Huawei, 2019'da Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ilk ticari katlanabilir telefonu Mate X'i tanıtarak sektöre giriş yapmasının ardından, bu alandaki mühendislik birikimini yeni modeli Mate X7 ile ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

AR-GE sürecinde edindiği deneyimi yeni amiral gemisi modelinde bir araya getirmeyi amaçlayan marka, Mate X7 ile serinin önceki modellerinde kullanılan Kristal Zırh Kunlun Cam dayanıklılığı ve XMAGE kamera sistemini daha gelişmiş bir form faktörüyle sunuyor.

Uluslararası pazar araştırma şirketi IDC verilerine göre, katlanabilir akıllı telefon pazarında yaklaşık yüzde 70 paya sahip şirket, dünya genelinde 15 milyonun üzerinde katlanabilir cihaz sevkiyatına ulaşan ilk marka oldu.

Huawei'nin Mate X ile başlayan ve Mate Xs, Mate X2 ve dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Mate XT modelleriyle devam eden katlanabilir telefon deneyimi Mate X7 ile bir üst seviyeye ulaşıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Huawei, Son Dakika

