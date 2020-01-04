Hükümlüler Kamuda Çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hükümlüler Kamuda Çalışacak - Son Dakika

Hükümlüler Kamuda Çalışacak

6 saat önce

Alaşehir Kaymakamlığı ile Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırılma" kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle hükümlüler kamuda çalışacak.

Hükümlüler Kamuda Çalışacak, System.String[]

Alaşehir Kaymakamlığı ile Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırılma" kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle hükümlüler kamuda çalışacak.


Denetimli Serbestlikten faydalanan hükümlülerin, topluma ve mağdura verdiği zararı yine toplum yararına çalışarak onarmasını sağlamak ve hükümlünün tekrar topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla Alaşehir Kaymakamlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Kamu Yararına Ücretsiz Çalışma ve İşbirliği Protokolü" imzalandı. Kaymakam Abdullah Uçgun ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman tarafından imzalanan protokol kapsamında, Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yönlendirilen yükümlüler, kaymakamlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu yararına çalışarak yükümlülüklerini tamamlayacaklar.


Protokol hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "3 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan protokol 1 yıl süre ile geçerli olacak. Bu protokolde, genel idari hizmetler, çevre düzenleme hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile temizlik hizmetleri gibi kollarda hizmet verecek olan hükümlülerin suç türü, eğitimi, işi, ailesi, sosyal yaşantısı, mesleği ve toplumun güvenliği unsurları göz önünde bulundurulacak. Hükümlüler belli aralıklarla Denetim Büroda görevli memurlar tarafından kontrol edilerek, kurum gözetmeninden gerekli bilgiler alınacaktır. Böylece hükümlü, toplam cezasının 3'te 1'ini, günde en az 2 en fazla 4 saat çalışmak suretiyle tamamlayabilecektir" dedi.


Alaşehir kaymakamlığında yapılan, protokol imza törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman katıldı. - MANİSA

Başsavcı, Alaşehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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