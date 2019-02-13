Son Dakika Haberleri: Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

7 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili görüşmeleri çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:49 Kaynak: DHA

Dünya
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