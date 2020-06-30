Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla elektrik üretimin yapan İsmet Gökçe'yi (46) ziyaret eden Kaymakam İsmail Pendik, çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi. Gökçe, yaptığı araştırma sonucu hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak geliştirdiği proje sayesinde elektrik üretmeyi başardı. Gökçe, sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.
Kaymakam Pendik'e destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Gökçe, "Kaymakam Bey, yaptığım çalışmayı çok beğendi. Sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabilirim. Kışın elektrik gittiğinde de jeneratör yerine bu sistemi kullanıyoruz. Çok daha geniş projelerim var. Benim en çok düşündüğüm şey bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapmak. İş insanlarından destek bekliyorum" diye konuştu.