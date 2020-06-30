Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek - Son Dakika

Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla elektrik üretimin yapan İsmet Gökçe'yi (46) ziyaret eden Kaymakam İsmail Pendik, çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar...

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla elektrik üretimin yapan İsmet Gökçe'yi (46) ziyaret eden Kaymakam İsmail Pendik, çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi. Gökçe, yaptığı araştırma sonucu hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak geliştirdiği proje sayesinde elektrik üretmeyi başardı. Gökçe, sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

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Gökçe'nin yaptığı çalışmayı yerinden görmek için Başaran köyüne gelen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildireceklerini söyledi. Pendik, kaymakamlık olarak Gökçe'ye her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ederek, "Kaymakamlık olarak ya da ileriki aşamalarda devletimizin kurumları olarak bu vatandaşımıza ne destek verebiliriz diye ziyaret etmek istedik. Hakikaten İsmet kardeşimiz imkan verildiğinde her şeyi yapabilecek. Teknolojik olarak her şeyi yapabilecek kabiliyeti taşıyor. Zaten Anadolu insanı böyledir. İnşallah bu yapmış olduğu bu güzel icat hem buradaki gençlerimize bir ufuk verecek hem de bizlere ileriki çalışmalarımızda bir ilham kaynağı olacak" dedi.

'ÇOK DAHA GENİŞ PROJELERİM VAR'

Kaymakam Pendik'e destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Gökçe, "Kaymakam Bey, yaptığım çalışmayı çok beğendi. Sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabilirim. Kışın elektrik gittiğinde de jeneratör yerine bu sistemi kullanıyoruz. Çok daha geniş projelerim var. Benim en çok düşündüğüm şey bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapmak. İş insanlarından destek bekliyorum" diye konuştu.


Beytüşşebap, Pendik, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' ürettiği çalışma, bakanlıklara bildirilecek - Son Dakika

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