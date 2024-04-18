Eskişehir\'de Sokak Hayvanları İçin Mücadele Eden Gönüllüye Motosiklet Çalındı

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Hayvanlar için 30 yıllık mücadelesine motosikletinin çalınması bile engel olmadı

Sokak hayvanları için motosikletiyle her gün yüzlerce kilo yemek dağıtan vatandaş takdir topluyor

Hayvansever gönüllü Erol Dürüşken:

"Sadece 1 sene içerisinde bu motorumla 21 bin 500, eski motorumla 12 bin kilometre yol kat ettim"

"Onlar yemeğe başladıkları zaman gökyüzündeki bulut farklılaşıyor, her yer masmavi oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 30 yıldır sokak hayvanları için neredeyse her gün yüzlerce kilogram yemek dağıtımı yapan Erol Dürüşken, 1 yıl önce motosikletini çaldırmasına ve günlük ortalama 60 kilometre yol kat ederek vaktinin büyük bir bölümünü beslemeye ayırmasına rağmen gönüllülük esasıyla üstlendiği sorumluluğundan vaz geçmiyor.

Her gün motosikletiyle birlikte çeşitli bölgelerdeki sokak hayvanları için yemek dağıtımı yapan Erol Dürüşken, tüm zorluklara rağmen bu çabasından vaz geçmeyerek görenlerin takdirini topluyor. Yaklaşık 30 yıldır besleme yapan Dürüşken, 1 yıl önce motosikletini çaldırmıştı. Başından geçen talihsiz olayın ardından kendisine yeni bir araç edinerek besleme yapmaya devam eden Dürüşken, aldığı motosikletiyle günlük yaklaşık 60 kilometre yol katederek 1 senede 21 bin 500 kilometreye ulaştı. Gün içerisinde zamanının büyük bir bölümünü bu işe ayıran gönüllü vatandaş kurumlardan ve işletmelerden aldığı yemeklerle kent merkezi ile birlikte köy bölgelerindeki ve boş arazilerdeki sokak hayvanlarını gücünün yettiğince aç bırakmamak için gayret gösterirken, dağıtım miktarının bazı günler 300 kilograma kadar ulaştığını belirtti. Besleme yaptığı anlarda kendisini çok mutlu hissettiğini ifade eden Dürüşken, yemek dağıtımı için destek olan tüm yardımseverlere de teşekkürlerini iletti.

"Sadece 1 sene içerisinde bu motorumla 21 bin 500, eski motorumla 12 bin kilometre yol kat ettim"

Eskişehir'de yaşayan hayvansever gönüllü Erol Dürüşken, önceki motorunu çaldırdıktan sonra yeni aracını taksitle aldı. Bu motoruyla da 1 sene içerisinde 21 bin 500 kilometre yol kat eden Dürüşken, "Bu motor sadece ve sadece sokak hayvanları iççin gidip geliyor, başka hiçbir işimizde kullanmıyoruz. Kız yurtlarından ve hastanelerden alıyoruz yemekleri. Bağlar tarafında değişik müesseselerden bize destek geliyor. Günlük 50-60 kilometre yaptığımız oluyor. Eski motorumla da sadece 1 senede yaklaşık 12 bin kilometre yol kat ettim sadece köpekler için. Biz sadece bu noktayı beslemiyoruz. Eskişehir'de köy ve mezarlık taraflarını besliyoruz. Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe bölgelerine gidiyoruz. Günlük dağıtımın 300 kilograma ulaştığı oluyor. Bakın ben buraya bugün 4 defa geldim çünkü motorumun kapasitesi bu kadar. Şimdi onlar yemeğe başladıkları zaman bu gökyüzündeki bulut farklılaşıyor, her yer masmavi oluyor. Hani 'Sevseydin yağmurlar işlemezdi, karlar üşütmezdi, soğuklar hiç işlemezdi' diyor ya. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hasta hayvan varsa anında telefon açıyoruz. Doğal Yaşam Merkezi'ne ve Alev hanıma da buradan çok teşekkür ediyoruz" dedi.