Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te Başladı - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik'te Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bilecik\'te Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Bilecik'te başladı. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi.

20.04.2024 16:53  Güncelleme: 16:57
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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Bilecik'te başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Bilecik'te yapılacak. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi. Yarışlar öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda 7'si kadın, 195 motosikletli ile ATV'li, idari kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdıktan sonra organizasyon hakkında bilgilendirildi.

Açılış konuşması yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yasin Özdemir, "Bilecik Enduro Pisti Türkiye'nin en önemli pistlerinden birisi oldu. Türkiye'de toplamda 12-11 Enduro pistinden en büyüğü olması asabiyle Bilecik pisti öne çıkan bir konumdadır" dedi.

Bekir Yunus Uçar: "195 kayıtla son yılların rekor sayısına ulaştık Bilecik'te"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyon olarak Bilecik'te Enduro ATV Şampiyonası'nın kendileri için en gözde şampiyonalar olduğunu söyledi. Uçar, "Sadece bir spor değil, sosyal bir faaliyet olarak da görüyoruz enduro sporunu. Çünkü bir yeri, derivasyonu, turizm merkezindeki tarihi ambiyansı yaşatabilecek en önemli organizasyon işte bu Enduro ATV organizasyonu. Burada çok büyük bir emek var, bu emeğin karşılığını ulusal bir şampiyonayla, gözde bir müsabaka ve mücadeleyle en güzel sportif pencereden verebileceğimizi sporcularımızın katkılarıyla umut ediyoruz. Burada birkaç teknik bilgiyi de vermek istiyorum. Bilecik'te, enduro branşında ve tüm branşlarımızın toplamında 195 kayıtla son yılların rekor sayısına ulaştık" diye konuştu.

Şefik Aygöl: "Bilecik'te Türkiye'nin en uzun parkuruna sahip olan enduro parkını oluşturduk"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de, "Dün değil evvelki akşam biz enduro parkımızda bu konuya gönül vermiş sporcularımızla, pilotlarımızla onlarla bir araya geldik. Bir araya geldiğimizde şöyle bir ifade kullanıldı, 'Valim bize çok büyük bir alan oluşturdunuz hayallerimizin ötesinde. Allah razı olsun' dediler. Şöyle bir karşılık verdim, 'Allah sizlerden razı olsun. Siz düşündünüz, siz inandınız bizde sizlere inandık. Yaptığımız tek şey bu. Biz sizlere inandık'. Enduro parkını oluşturmak bizim 25 günümüzü aldı. Çok güzel bir alan oluşturduk ama 25 günde oluşturduk. Bu nasıl oluştu? Bu milletin en büyük gücü imece gücüdür, birlikte çalışma gücüdür, birlikte yapma gücüdür. Biz İl Özel İdaremiz, valiliğimiz, belediyemiz bütün kurumlarımızla birlikte hareket ettik. Ama yaklaşık 120 sporcumuz bütün imkanlarıyla işin içinde yer aldı. Vatandaşımız, esnafımız herkes gönül birliğiyle buna el verdi. Bugün Türkiye'nin en uzun parkuruna sahip olan Enduro parkını oluşturduk. Sonra arkadaşlarımızın ifadesi ve özellikle federasyonumuzun onayıyla en zorlu parkurumuz oluşturduk. Sözün arkasına, ismin arkasına 365 gün diye bir ifade kullandık. Bu da neyi ifade ediyor, 365 gün burada etkinlik yapılabilecek imkanlara sahip bir alan oluşturduk. Yani bir nebze enleri olan bir alan oluşturduk" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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