Son Dakika Haberleri: Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı

Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.

Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı'nda mahsur kalan koyun, suya giren öğretmen Ali Kürtül tarafından kurtarıldı.

Olay, Afşin'e bağlı Tanır Mahallesi'nde meydana geldi. Pikniğe giden öğretmen Ali Kürtül, iddiaya göre, koyun sesi duydu. Sesi takip eden Kürtül, Hurman Çayı'nda koyun gördü. Hızla akan çayın kenarına kadar gelen; ancak kayalıklardan çıkamayan koyunu kurtarmak için Ali Kürtül, suya girdi. Buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen koyunu kucağına alıp, kenara çıkaran Kürtül, çağırdığı mahalle sakinlerine teslim etti. Sırılsıklam olan Ali Kürtül, "Sanırım 1- 2 gün burada kalmış; çünkü çok bitkin ve ayakta duracak hali yoktu. Ben de koyunu bu durumda görünce hemen suya girip, kucağıma alıp çıkardım daha sonra da mahalleliye teslim ettim" dedi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:14 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Afşin, Kürtül, Güncel
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