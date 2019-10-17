Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu
Son Dakika Spor Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay'ın listesini sunduk. Beşiktaş'ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş'ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Hürser Tekinoktay

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Açıklamalar

Liste tesliminden detaylar


Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
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