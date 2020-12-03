BB Erzurumspor teknik direktörlüğüne getirilen Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in görevden ayrılmasının ardından BB Erzurumspor yönetiminin anlaşma sağladığı Trabzonspor'un eski hocası Hüseyin Çimşir, bugün kulüp tesislerinde ilk kez takımla birlikte çalışmaları yönetti.
Konyaspor maçı hazırlıklarının sürdürüldüğü antrenmanı Başkan Hüseyin Üneş de izledi. Teknik ve taktiksel ağırlıklı çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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