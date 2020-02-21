Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu

6 saat önce

Türk müziğinin özgün yorumcularından şarkı yazarı ve müzisyen Hüsnü Arkan, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu, System.String[]

Türk müziğinin özgün yorumcularından şarkı yazarı ve müzisyen Hüsnü Arkan, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.


Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde, Hüsnü Arkan sevilen şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en başarılı bestecileri arasında gösterilen Arkan'ın seslendirdiği "Öyle Bir Rüya", "Hoş Geldin", "Gönül Yarası", "Fikrim Yok", "Kırık Hava" gibi eski ve yeni tüm şarkılarına müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.


"Bu tür konserlerle ulaşamadığımız dinleyiciyle buluşuyoruz"


1980'li yıllardan bugüne müzikal renginin değiştiğini ifade eden Hüsnü Arkan, şiire yakın durduğunu söyleyerek, popüler kültür içerisinde farklılığını vurgulamaya çalıştığını dile getirdi. Arkan, kültürün ve sanatın yerel yönetimler tarafından desteklenmesini değerli bulduğunu belirterek, "Yerel yönetimlerin sanata katkısı yönünde bir değişim var. Bu tür konserlerin daha artmasını diliyorum çünkü müzik grupları olarak genelde mekanlarda çalıyoruz ve ulaşamadığımız bir kesim kalıyor. Bu konserler onlara ulaşmamızı sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Hüsnü Arkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'daki cani saldırganın Türkiye'yi de kara listeye aldığı ortaya çıktı
Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu Son dakika: Darbeci general Hafter'den skandal Türkiye şartı: Çekilirlerse ateşkese hazırız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:51:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]