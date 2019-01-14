Hüsnü Arkan Ve Can Gox İle Müzik Dolu Gece

Usta müzisyen Yalnız Değilliz, Solo, Kırık Hava ve Bir Yalnızlık Ezgisi albümlerinde yer alan şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ezginin Günlüğü Grubu'nun eski vokalisti olan sanatçı, Sanat Performance için repertuvarındaki en sevilen çalışmalarına yer verdi.

"Drama Köprüsü", "Haydar Haydar", "Unutama Beni", "Neredesin Sen", "İçimde Ölen Biri Var" gibi unutulmaz şarkılara getirdiği yorumlarıyla dikkat çeken Caz ve blues sanatçısı Can Gox,"Sanat Performance" dinleyenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Can Gox'un yaklaşık iki saat süren konserini izlemeye gelen hayranları cep telefonlarıyla sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir ara sahneden inerek izleyicilerinin arasında şarkı söyleyen sanatçı, tüm sevenlerinin elini sıkarken öz çekim yapmak isteyen hayranlarını da kırmadı.