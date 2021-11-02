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Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu! - Son Dakika

Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!

02.11.2021 17:55

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Serhat Kaya adlı şahıs, husumetli olduğu Soysal Halıcı'ya restoran çıkışında önce tokat attı, ardından tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto galerici Serhat Kaya (44), husumetli olduğu Soysal Halıcı'yı (32) restorandan çıkarken gördü. Kaya, yanına gittiği Halıcı'ya tokat attı. Halıcı sendelerken, Kaya yanındaki tabancasını çekip 5 el ateş etti. Kaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere düşen Soysal Halıcı'yı tekmeledikten sonra kaçtı.

"SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN DURUMU İYİ"

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sosyal Halıcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından kaçan Serhat Kaya, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada olay anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada
Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!

Serhat Kaya, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu! - Son Dakika


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