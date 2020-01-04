Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi

6 saat önce

Konya'da düzenlenen toplantıda Hüyük ilçesinin 2020 yılı kamu yatırımlarının planlamalarının ele alındığı bildirildi.

Hüyük'de 2020 yılında yapılacak kamu yatırımları değerlendirildi, System.String[]

Konya'da düzenlenen toplantıda Hüyük ilçesinin 2020 yılı kamu yatırımlarının planlamalarının ele alındığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve belediye bürokratları ile bir araya gelerek Hüyük ilçesinin sorunlarını masaya yatırdıklarını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "İlçemize yönelik hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve beraberindeki bürokrat ekibi ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. İlçemiz adına çok verimli bir toplantı olduğu inancındayım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e ilçem adına çok teşekkür ediyorum." dediği belirtildi.

Uğur İbrahim Altay, Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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