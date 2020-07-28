Huzurevinde korona virüs paniği - Son Dakika

Huzurevinde korona virüs paniği

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan huzur evinde 8'i yaşlı olmak üzere 12 kişide korona virüs görüldü.

Nizip ilçesinde bulunan Huzur evinde 8'i yaşlı olmak üzere 12 kişide korona virüs vakası tespit edildi. Hafta sonu kuruma gelen ziyaretçilerden bulaştığı tahmin edilen hastalığın ortaya çıkmasının ardından huzurevinde kalan 8 yaşlının da aralarında bulunduğu 12 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurumda vakaların görülmesinin ardından filyasyon ve dezenfekte çalışmaları yürütülürken, vakalarla teması olan bazı personellerin ise evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Huzurevinde kalan yaşlıların yakınları ise kurumda sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmemesi nedeniyle hastalığın bulaştığını ileri sürdü.