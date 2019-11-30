Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi

Hz İsa'nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçası yaklaşık bin 400 yıl sonra Vatikan'dan Beytüllahim'e geri getirildi. Söz konusu parçanın o dönem Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya hediye olarak gönderildiğine inanılıyor.



Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.