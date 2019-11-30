Son Dakika Haberleri: Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi
Son Dakika Dünya Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi - Son Dakika Dünya

Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi

6 saat önce

Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.

Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi, System.String[]

Hz İsa'nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçası yaklaşık bin 400 yıl sonra Vatikan'dan Beytüllahim'e geri getirildi. Söz konusu parçanın o dönem Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya hediye olarak gönderildiğine inanılıyor.


Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.

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Beytüllahim, Vatikan, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:43 
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