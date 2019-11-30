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Hz İsa'nın beşiğinin parçası bin 400 yıl sonra iade edildi
6 saat önce
Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.
Hz İsa'nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçası yaklaşık bin 400 yıl sonra Vatikan'dan Beytüllahim'e geri getirildi. Söz konusu parçanın o dönem Katoliklerin ruhani lideri Papa'ya hediye olarak gönderildiğine inanılıyor.
Beşiğe ait olan tahta parça şu ana kadar Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:43
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