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İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı - Son Dakika

İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı

29.09.2021 22:32

- İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı Durakları kaldırılmak istenen taksicilerden İBB'ye tepki Bakırköy Florya Atatürk Orman'ındaki çalışmalara engel olunduğu gerekçesiyle İBB tarafından kaldırılmak istenen taksi durağının çalışanları tepki gösterdi.

- İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı

Durakları kaldırılmak istenen taksicilerden İBB'ye tepki

İSTANBUL - Bakırköy Florya Atatürk Orman'ındaki çalışmalara engel olunduğu gerekçesiyle İBB tarafından kaldırılmak istenen taksi durağının çalışanları tepki gösterdi. 15 yıllık durakta işgaliye parasını belediyeye ödediklerini belirten Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, asıl amacın durakları ortadan kaldırarak aplikasyonlara geçmek olduğunu söyledi.

Bakırköy Florya'daki Atatürk Ormanı yakının yer alan taksi durağı çalışanları kaldırma kararıyla gelen zabıta ekiplerini görünce şoke oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kararına istinaden gelen zabıta ekipleri, durağı ve yanındaki büfeyi kaldıracağını söyledi. Bunun üzerine durama tepki gösteren çalışanlar, 15 yıllık durak olduğunu ve 'işgaliye parasını' Bakırköy Belediyesine ödediklerini belirtti. Ancak yerin İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olduğu ortaya çıktı.

"İlk incelemede durak çalışmalara engel görünmüyor"

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede durağın çalışmalara engel olmadığını anlatan Durak Yetkilisi Mustafa Özdemir, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü burada bir çalışma yapıyor, giriş kapısı yapacak. Bu çalışma yapılırken, büfe ve taksi durağının çalışmaları engellediğini söylemişler. Büyükşehir belediyesine yazı yazıyor, onlar da bakıyor böyle bir işgal yok ama zabıta müdürlüğüne buranın kaldırılmasını söylüyor. Fakat bizim de 15 yıldan beri anlaşmamız var, işgaliye paramızı Bakırköy Belediyesi'ne ödüyoruz. Burası park ve bahçeler müdürlüğüne ait, gelen arkadaşlar şifahen baktıklarında engel teşkil etmediğini söylediler ama kaldırma kararı olduğu için kaldırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Düzenleme beklerken kaldırma kararının geldiğini anlatan durak yetkilisi Özdemir, "21 Eylül'de yazı yazdık, yeniden işgaliyenin düzenlenmesi için müracaat yazımız var. Onları bekliyorduk ama kaldırma kararı ile geldiler, bu kararın durdurulmasını istiyoruz. Bize müddet verilmesi ve büyükşehir ile anlaşmaya yapmamız lazım. Bakırköy Belediyesi'ne verdiğimiz işgaliye parası ne olacak onu da bilmiyorum, neye karşı aldılar onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl amaç durakları kaldırıp, aplikasyona geçmek"

Asıl amacın durakların ortadan kaldırılarak aplikasyonlara geçmek olduğunu anlatan Taksi Durakları Dernek Dayanışma Başkan Yardımcısı Kadri Arabacıoğlu, "Durağımız haksız yere İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından kaldırılıyor. Yazık, burada insanların ekmeğiyle oynanıyor. 25'e yakın araç ve 60'a yakın çalışan var. Bu durağın buradan kaldırılması tamamen hukuksuz gözüküyor. Yazışmalar yapılmış, ek süre istenmiş ama kendi aralarında gerçekleştiremedikleri için boşaltın diyor. Burada park ve bahçeler müdürlüğü, emlak müdürlüğü istişare edemedikleri için, durağı kaldırmak istemişler. Bakırköy Belediyesinin 15 yıldan beri işgaliye aldığı söyleniyor ve 15 yıldan beri bu işgaliye haksız yere alınmış gözüküyor. Neden çünkü, burası büyükşehir belediyesinin yeriyse eğer, Bakırköy Belediyesinin bunu durak yetkililerine bildirmesi gerekiyordu. Siz kirayı bize değil, büyükşehir belediyesine verin ki, yarın öbür gün mağdur olmayın. Bakırköy'de 50 senelik durak bir yıl içinde kapatıldı. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiç yardımcı olmuyor bize" şeklinde konuştu.

Ek süre alınması için zabıtanın bekleyişi sürüyor.

(MT-MB-AŞ-Y)

İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı
İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı
İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı
İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB 15 yıllık taksi durağını kaldırmaya çalıştı - Son Dakika


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