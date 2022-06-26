İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu! - Son Dakika
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İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!

26.06.2022 15:26

İBB bu gece Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattının yolunun yenileneceğini duyurdu. Metrobüslerin tonajından kaynaklı çabuk bozulan asfaltın yerine kaliteli, bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan "Beyaz Yol" uygulaması yapılacak. Eylül ayına kadar sürecek çalışma süreci içinde metrobüs hattının kesintiye uğramayacağı da belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu gece başlatılacak çalışmayla metrobüs yolunun yenileneceğini bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada, metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen ve çabuk bozulan asfaltın yerine, kaliteli, bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan "Beyaz Yol" uygulamasının hayata geçirileceği belirtildi.

ÇALIŞMA BU GECE BAŞLAYACAK

İBB birimlerinin, uygulamayı Cevizlibağ- Yenibosna hattında bu gece başlatacağı, eylül ayında çalışmaları tamamlayacağı aktarılan açıklamada, bu süreç içerisinde metrobüs hattının kesintiye uğramayacağı kaydedildi.

BAKIM MALİYETLERİ ORTADAN KALKACAK

Açıklamada, özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı, her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacağı, bakım maliyetlerinin de ortadan kalkacağı vurgulandı.

İSTASYON BAŞINA ÇALIŞMA İKİ GÜN SÜRECEK

Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçileceği, karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbulluların aktarmayla kendi istasyonuna ulaşacağı belirtilen açıklamada, istasyon başına çalışmanın iki gün süreceği bildirildi.

"METROBÜS HATTI HİÇBİR ZAMAN KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 7 durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hatta uygulamayı başlatacaklarını belirtti. Alpay, metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındığına dikkati çekerek, "D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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İstanbul Büyükşehir,  'Beyaz Yol' Çalışmalarına Başlıyor İstanbul Büyükşehir,  'Beyaz Yol' Çalışmalarına Başlıyor İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cevizlibağ, Yenibosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu! - Son Dakika

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