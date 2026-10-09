İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu\'nun Yunanistan\'da yakalandığı iddia edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı iddiası gündeme geldi. Gülibrahimoğlu’nun yakalandığına ilişkin iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yunanistan’daki bilinen adresi üzerinden Türkiye’ye iadesi için resmi süreci başlattığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı iddia edildi. Gazeteci Burak Doğan’ın paylaşımıyla gündeme gelen iddianın ardından, Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesi için resmi sürecin başlatıldığı öğrenildi.

YUNANİSTAN’DA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Davanın firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı öne sürüldü. Söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, Gülibrahimoğlu’nun bilinen son adresinin Yunanistan olduğu bilgisi mahkeme kayıtlarına da yansıdı. 

MAHKEMEDEN YUNANİSTAN’A İADE TALEBİ

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesi için Yunanistan’ın yetkili adli makamlarına resmi yazı gönderdi. Mahkeme, firari sanığın Türkiye’de yargılanabilmesi için iade edilmesini talep etti. 

“SİYASİ, ASKERİ VEYA MALİ SUÇTAN YARGILANMIYOR”

İade talebinde, Gülibrahimoğlu’nun siyasi, askeri veya mali nitelikte bir suçtan yargılanmadığı ve yasal haklarının güvence altında olduğu vurgulandı. Mahkemenin yazısında, Gülibrahimoğlu hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılama yürütüldüğü belirtildi. 

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma ve sonrasında açılan davada adı öne çıkan iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Modern, Kuzey Gayrimenkul ve Güney Cebeci Madencilik gibi şirketlerle bağlantılı olarak dosyada yer alıyor. Hakkındaki soruşturma kapsamında mal varlığına, banka hesaplarına ve şirketlerine yönelik tedbir kararları alınmıştı. 

Gülibrahimoğlu, İBB davasında firari sanık olarak yer alıyor. Duruşmalarda şirketlerinin faaliyetleri ve Cebeci Maden Sahası'ndaki işlemlerle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinde çalışan bazı isimler de dava kapsamında ifade verdi.

Ali Nuhoğlu villa devirlerini anlattı: İmamoğlu'nun bilgisi vardıAli Nuhoğlu villa devirlerini anlattı: İmamoğlu'nun bilgisi vardı “İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sorduDilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sordu İBB davasında '10 milyon TL' kavgası! Cüneyt Yakut'tan Murat Ongun'a: Konuşursam senin için zor olurİBB davasında '10 milyon TL' kavgası! Cüneyt Yakut'tan Murat Ongun'a: Konuşursam senin için zor olur
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluYunanistanİstanbulTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 01:58:23. #.0.2#
SON DAKİKA: İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei