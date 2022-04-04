Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor" - Son Dakika
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Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor"

04.04.2022 11:25

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4)

Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelemiz de aynı ciddiyetle devam ediyor. 2022 mart ayında 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır.

Çataklı: "Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983. Bugün itibariyle kayıt altında 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır"

Çataklı: Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor
Çataklı: Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor
Çataklı: Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çataklı: 'Düzensiz göçle mücadelemiz aynı ciddiyetle devam ediyor' - Son Dakika


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