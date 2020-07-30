İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Uşak'ta trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak'ta trafik denetimlerine katıldı.

Uşak- Ankara kara yolundaki trafik uygulama noktasını ziyaret eden İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından karşılandı.

Burada yetkililerden bilgi alan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, onların bayramlarını kutladı.

Sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda çağrıda bulunan İnce, araçlardaki çocuklara tişört, şapka, kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.

Çocuklarla da sohbet eden İnce, onlara, ailelerinin trafik kurallarına uymaması durumunda kırmızı düdüğü çalmalarını söyledi.

Uygulama noktasındaki yaşam tünelini de ziyaret eden İnce, burada da sürücülere bilgi verdi.